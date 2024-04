"Retten wir den Grüngürtel": Mehr als 250 Teilnehmer bei Vernetzungstreffen

10 Hektar potenzielles neues Bauland soll der Masterplan für das Univiertel bringen, damit werden aktuell Flächen definiert, auf denen die weitere Ansiedelungen von Bildungseinrichtungen und Firmen möglich sein soll.

Kritik an dem noch laufenden Prozess gibt es schon lange, als scharfe Gegner gelten die Linzer Grünen. Sie haben am Dienstag gemeinsam mit dem Katholischen Bildungswerk der Pfarre Urfahr sowie den Initiativen mehr demokratie, Parents For Future und dem Naturschutzbund Oberösterreich zum Austausch und zur Vernetzung in den Pfarrsaal der Pfarre Heiliger Geist eingeladen.

Mehr als 250 Linzer seien dieser Einladung gefolgt, informierten die Grünen am heutigen Mittwoch. „Dass immer mehr Menschen für den Schutz des Grüngürtels aufstehen und klar sagen, dass die geplante Umwidmung von 100.000 Quadratmeter in neues Bauland so nicht passieren darf, ist ein ermutigendes Signal. Ich bedanke mich bei allen Menschen, Initiativen und Organisationen, die sich hier engagieren und gestern Abend mit dabei gewesen sind. Nur gemeinsam kann es gelingen, dass das Vorhaben noch einmal überdacht wird“, sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger.

Die Seelsorger der Pfarre Urfahr - St. Junia betonten, dass "ein respektvoller und verantwortungsvoller Umgang mit der Natur und unserer Schöpfung Pflicht sei", der Naturschutzbund wies daraufhin, dass sich die Stadt Linz im Rahmen zahlreicher Beschlüsse zu einer nachhaltigen, ökologisch orientierten und klimagerechten Stadtentwicklung verpflichtet habe und forderte die Stadt auf von den Umwidmungsabsichten abzusehen.

Konkret sieht der Masterplan derzeit Neuwidmungen im Ausmaß von vier bis viereinhalb Hektar vor - zusätzlich für die Flächen der I:TU , die mit 5,4 Hektar beziffert sind. In Summe stehen im Univiertel somit knapp zehn Hektar zur Diskussion. Die Neuwidmungen (abseits der Digital-Uni) sind im Umkreis des als Tabu-Zone definierten Streifens (siehe Grafik) zu finden,

Für Ulrike Salzbacher von der Initiative "Mehr Demokratie" zeigt die hohe Teilnehmerzahl, dass die Politik aktiv werden und auf die Menschen zugehen müssen, die Sorgen und Ängste der Linzer über die Zukunft des Grüngürtels müssten ernst genommen werden.

Die Empörung und der Frust unter den Teilnehmern sei groß gewesen. Eingriffe würden zu einer Verschlechterung der klimatischen Situation im gesamten Stadtteil führen, so Schobesberger. Salzbacher informierte auch darüber, welche Möglichkeiten es für die Linzer gibt, um aktiv zur Rettung des Grüngürtels beizutragen, die Bürger wollen nun Unterschriften für den Erhalt des Areals sammeln.

