Treffen in Kiew: So will Linz seine ukrainische Partnerstadt unterstützen

In ein Kriegsgebiet zu reisen, ist für die meisten nicht alltäglich – so auch für den Linzer Stadtrat Dietmar Prammer, der vergangenen Donnerstag in Vertretung von Bürgermeister Klaus Luger (beide SP) in Kiew war. "Ich habe mich zwar nicht unsicher gefühlt, aber es war ein mulmiges Gefühl, man fährt schließlich in ein Gebiet, auf dem Raketen einschlagen", sagt Prammer im OÖN-Gespräch. Schon die Reise war außergewöhnlich.