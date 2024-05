Essen nach der Uhr: Was das Intervallfasten bringt

Vor 20 Jahren hieß das Motto noch schlicht und einfach "Dinner Cancelling", ehe es ruhiger um die Idee wurde, dass man zum Abnehmen am besten ab dem Nachmittag auf Essen verzichten sollte. In letzter Zeit erfreut sich das Prinzip des Intervallfastens wieder großer Beliebtheit. Nun entzaubert eine chinesische Studie, die im angesehenen New England Journal of Medicine erschienen ist, diese Strategie: Ob Intervall oder nicht – auf die Kalorien komme es an.