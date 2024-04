Fotos aufgetaucht: Hat sich Lando Norris beim Feiern die Nase aufgeschnitten?

Lando Norris hat sich offenbar Gesichtsverletzungen zugezogen. Darauf deuten bedrohlich wirkende Fotos hin, die den britischen Formel-1-Fahrer mit einem blutigen Gesichtsverband zeigen.

Über die Ursache der Verletzungen gab es zum gegenwärtigen keine gesicherten Informationen. Die englische "Daily Mail" behauptet, dass die Verletzungen von einer Party am niederländischen Nationalfeiertag (27. April) stammen.

Demnach soll sich der 24-Jährige bei einer Party von DJ Martin Garrix mit einer Glasscherbe versehentlich an der Nase geschnitten haben. Weitere Fotos zeigen ihn schon weniger blutig, dafür mit Narbe.

Alles halb so wild, sein Start beim Grand Prix am Wochenende in Miami soll nicht gefährdet sein.

