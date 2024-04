Viel mehr als nur Dekoration: So wird der Brautstrauß "magisch"

"Ein blühender, duftender Strauß Blumen ist Ausdruck von Lebensfreude und gehört so natürlich zu jedem Hochzeitsfest", sagt Kräuterpädagogin Hannelore Kleiß aus St. Georgen an der Gusen. In alten Zeiten waren diese Pflanzen nicht nur als Schmuck gedacht, sondern hatten auch eine große Symbolik. Die Kraft der Pflanze wurde etwa genutzt, um den oder die Angetraute, die damals ja oft von den Eltern ausgesucht worden waren, gewogen zu machen. "Der Brautstrauß war also ein magischer Gegenstand und