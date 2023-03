Baumeister Christoph Karrer ist seit Anfang März Prokurist in der WIEHAG Bau GmbH mit Stammsitz in Altheim, um gemeinsam mit CEO Erich Wiesner den Weg des Bauunternehmens zu gestalten, das im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 38 Millionen Euro erwirtschaftet hat und 80 Mitarbeiter beschäftigt.

Christoph Karrer folgt in seiner Funktion auf Karl Hager, der nach 50 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand tritt. Karrer ist seit 1991 bei WIEHAG und hat sich vom Lehrling und Facharbeiter zum Polier und Bauleiter weiterentwickelt, nun ist er in der obersten Leitung angekommen. "Als ich als Lehrling angefangen habe, war mir nicht bewusst, dass ich mehr als 30 Jahre später die Gelegenheit haben werde, die Geschäfte dieses Unternehmens mitzulenken." CEO und Eigentümer Erich Wiesner: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Christoph Karrer die beste Wahl getroffen haben."

