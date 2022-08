Braunauer Herbstmesse heuer mit rund 100 Ausstellern

Unter dem Motto "endlich wieder wie früher" findet heuer von 16. bis 18. September die traditionelle Braunauer Herbstmesse statt. Rund 100 Aussteller aus der Region und dem angrenzenden Bayern präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen bei freiem Eintritt.

Die Vorfreude bei Messeleiter Herwig Untner ist groß: "Man wird ja oft gefragt, was es Neues auf einer Messe gibt. Man muss das Rad nicht jedes Jahr neu erfinden, aber immer offen für Veränderungen sein. Heuer wird es erstmals einen Autosalon mit dem Schwerpunkt E-Mobilität und Hybridfahrzeuge in der Markthalle geben", sagt Untner. Die Fläche der Sonderausstellung sei bereits komplett vergeben. Auch das Freigelände sei, so der Messechef, bereits gut gebucht.

Das Festzelt des Oktoberfestes wird vergrößert, um den zu erwartenden Ansturm bewältigen zu können. Für den Vergnügungspark hofft man noch auf ein weiteres attraktives Fahrgeschäft. "In den Hallen gibt es noch Platz, aber auch hier wird es langsam voll. Viele Anmeldungen kommen nun viel später, als es vor drei Jahren noch der Fall war, wo oft schon Mitte Juli alles voll war", sagt Untner.