Brasilien, Kanada, Tunesien: Teens aus aller Welt musizieren in Burgkirchen

Singen, musizieren, neue Freunde kennenlernen: 30 Jugendliche gastieren derzeit in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Burgkirchen beim Lions-Summer-Camp. Getreu dem Motto "Sound of Music" liegt der Schwerpunkt in der Musik. Vormittags wird in Chorstunden gesungen, nachmittags in Instrumentalgruppen geprobt. Was sie in den zwei Wochen, die sie an der Schule verbringen, gelernt haben, zeigen sie bei einem Abschlusskonzert. Bereits am Freitag findet ein "Abend der Nationen" statt, an dem die Jugendlichen ihre Heimat musikalisch vorstellen. Näheres zu den beiden öffentlichen Konzerten gibt es im Infokasten.

Internationale Gäste

Den Standort Burgkirchen für das Summer-Camp hat Zonen-Leiter Willi Cechovsky gewählt, weil er selbst aus Mauerkirchen komme und weiß, "dass das Klima hier an der Schule ein gutes ist", sagt er. "Zudem bezieht die Küche Produkte von regionalen Bauern. Auch das war wichtig, es zeugt von Qualität und bietet den Gästen regionale Kost." Die Jugendlichen kamen aus aller Welt angereist: Großteils aus Europa, aber auch aus Brasilien, Israel, Japan, Tunesien und Kanada. Eine Woche waren die Gäste bei ihren Gastfamilien und bekamen erste Einblicke in die österreichische Kultur. Auch während der zwei Wochen, die sie nun an der Fachschule verbringen, machen sie Ausflüge. Zum Kehlsteinhaus auf dem Obersalzberg, nach Wien und zum Baden an den Mattsee.

Konzerte

„Abend der Nationen“:

Die Gäste entführen mit Musik in ihre Herkunftsländer. Gekleidet sind die Jugendlichen in typischen Gewändern ihrer Heimat.

Wann? Freitag, 19. Juli, 19 Uhr

Wo? Veranstaltungszentrum

Mauerkirchen (Bahnhofstraße)

Abschlusskonzert:

Was die Jugendlichen in den zwei Wochen in Burgkirchen gelernt haben, zeigen sie bei einem Abschlusskonzert.

Wann? Freitag, 26. Juli, 19 Uhr

Wo? Festsaal der Fachschule Burgkirchen