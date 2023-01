Betrunkener Mopedfahrer flüchtete in Lokal

Schärdinger Polizisten wollten den Mopedlenker am Samstagabend gegen 22 Uhr im Rahmen einer Aktion mit dem Schwerpunkt "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" kontrollieren. Der 24-Jährige missachtete jedoch die deutlichen Handzeichen der Beamten und flüchtete stadteinwärts. Er versteckte sein Zweirad und ging in ein Lokal, wo ihn die Polizei wenig später aufspürten. Ein Alkotest verlief mit 1,14 Promille positiv. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt und sein Motorfahrrad erhebliche Mängel aufweist. Er wird mehrfach angezeigt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

