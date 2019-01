Serben haben Braunauer Kapuzinerkirche gekauft

BRAUNAU. Erstmals orthodoxes Weihnachtsfest in eigener Kirche in Braunau.

Die Braunauer Kapuzinerkirche wurde verkauft. Bild: mora

Am 7. Jänner feiern orthodoxe Christen das Weihnachtsfest. Auch die serbischen Mitbürger aus Braunau und Umgebung. Dieses Mal gibt es doppelten Grund zur Freude, denn die serbisch-orthodoxen Menschen aus der Region feiern es zum ersten Mal in der eigenen Kirche, der seit Jahren leerstehenden Braunauer Kapuzinerkirche. Diese haben sie den Ordensleuten abgekauft und begleichen die Kaufsumme in drei Raten. "54.000 Euro haben wir schon gesammelt, das reicht für die erste Rate", sagt Priester Dalibor Brnzej. Er betont, dass seine Pfarrgemeinde immer eine offene sein wird. "Wir werden in der Kirche nicht viel verändern. Ich habe auch vorgeschlagen in der kleinen Kapelle die katholischen Statuen und Ikonen zu behalten, damit die Braunauer, die viel mit der Kapuzinerkirche verbindet, sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen", sagt er. Die Kirche solle nämlich für alle Gläubigen der Umgebung geöffnet sein.

Auch am Kloster interessiert

Geeinigt habe man sich zunächst auf den Kauf der Kirche, nicht des Klosters. Dieses würden die Serbisch-Orthodoxen ebenfalls gerne erwerben, um hier ein Kulturzentrum entstehen zu lassen. "Auch das soll offen sein für alle", betont der Priester immer wieder.

An dem großen Areal, rund 10.000 Quadratmeter, haben die Serben aber kein Interesse. "Dort könnten zum Beispiel Wohnungen gebaut werden. Ich will das nicht für uns Serben, ich möchte nicht, dass hier ein serbisches Viertel entsteht", sagt Dalibor Brnzej.

Mit seinem Ziel auch Nicht-Orthodoxe zu erreichen, macht er ernst: Am 6. Jänner, für Orthodoxe der Heilige Abend, wird vor der Kapuzinerkirche eine Feuerstelle aufgebaut und der "badnjak" (Äste) angezündet. Dieser Brauch geht darauf zurück, dass Joseph damals für Maria und das Jesuskind ebenfalls ein Feuer gemacht haben muss, an dem sie sich wärmten. "Wir wärmen uns rund um das Feuer, trinken Punsch, unterhalten und freuen uns", sagt er. Jeder ist willkommen, betont der Priester. Bisher haben sich die serbisch-orthodoxen Menschen die Kirche in Höft-Haselbach mit Katholiken geteilt. Eine eigne war, wie berichtet, ein lang ersehntes Ziel. 5000 Serben gibt es in der Region. Der Braunauer Kirche werden sich aber sicher auch jene aus Bayern zugehörig fühlen, erwartet Dalibor Brnzej. Der nächste serbische Pfarrer ist in Regensburg, er komme nur einmal im Monat nach Burghausen um Gottesdienste zu feiern. In Oberösterreich sind die nächst gelegenen serbischen Pfarren in Salzburg, Wels und Linz.

