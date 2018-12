Ried: Benefizkonert mit den Academy Singers

RIED. Einer der besten Chöre des Landes ist am Sonntag, 16. Dezember, bei einem Konzert von Lions Club und Rotary Club Ried zu hören.

Die Academy Singers stimmen auf Weihnachten ein Bild: Privat

Mit großen internationalen Erfolgen im Gepäck kommt einer der besten Chöre des Landes zu einem vorweihnachtlichen Konzert nach Ried. Die Academy Singers gestalten am Sonntag, 16. Dezember (17 Uhr, Stadtpfarrkirche) ein von Lions Club und Rotary Club Ried gemeinsam gestaltetes Benefizkonzert.

Das Ensemble hat heuer im Sommer in Südafrika bei den olympischen Spielen der Chormusik, einem der hochwertigsten internationalen Bewerbe für Chöre, zwei Goldmedaillen errungen. 300 Chöre aus allen Kontinenten waren dabei am Start. "Alle, die dort am Start waren, sind Spitzenchöre - Gold kriegt man da nicht so leicht", sagt einer der musikalischen Leiter, Manfred Payrhuber. Gold haben die Academy Singers in den Kategorien "Musica Sacra A Capella" und "Pop Chöre" erreicht.

Hilfe für leidgeprüfte Familie

Seit einigen Jahren hat das von den beiden Rieder Serviceclubs gemeinsam veranstaltete Adventkonzert Tradition. Der Reinerlös wird diesmal einer Familie gespendet, die durch einen tragischen Unfall dringend Unterstützung braucht, wie Rotary-Präsident Herwig Pernsteiner und Lions-Präsident Norbert Freund berichten. Die Mutter eines Kleinkindes war dabei ums Leben gekommen, ein Kind war schwerst verletzt worden.

Das Konzert in Ried wird mit Werken zum Advent gestaltet. "Wir haben ein völlig neues Programm zusammengestellt mit modernen, zeitgenössischen Werken in verschiedenen Sprachen", sagt Manfred Payrhuber. "Die Arrangements sind sehr anspruchsvoll, es ist kein typisches Adventsingen", so der Chorleiter des knapp 50 Mitglieder zählenden oberösterreichischen Chores. Geleitet wird das vielfach ausgezeichnete Ensemble von Manfred Payrhuber, Bernhard Höchtel und Julia Nobis.

Das Repertoire der jungen Sängerinnen und Sänger ist äußerst vielfältig und reicht von alter Musik über traditionelle Volksmusik bis hin zu Pop, elektronische und zeitgenössische Musik. Informationen auch unter www.academysingers.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema