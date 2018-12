Ein Kalender für die Welt-Gymnaestrada 2019

EBERSCHWANG. ÖTB-Tanzgruppe Eberschwang produziert in Eigenregie einen Top-Kalender mit zwölf ausdrucksstarken Bildern.

Ein gewagtes Projekt haben die ÖTB-Damen in ihrem Kalender umgesetzt. Bild: (K. Bozic)

Die Tanzgruppe Eberschwang präsentiert ihren neuen Kalender. Zwölf Bilder, die ausdrucksstarken Tänzen der vergangenen Jahren ein Gesicht geben. Mit dem Verkauf finanzieren die Eberschwanger ÖTB-Ladies die Teilnahme an der World Gymnaestrada 2019 in Dornbirn. "Jede Choreographie, die in den vergangenen 35 Jahren entstanden ist, erzählt eine Geschichte. Sie transportiert Botschaften, die aus dem Leben gegriffen sind", sagt Eva Bozic, die Gründerin und Trainerin der Tanzgruppe Eberschwang.

Vor 35 Jahren hat sie mit ein paar Mädchen begonnen. Heute sind es rund 25 aktive Mädchen und Frauen in der Hauptgruppe und rund 80 Mädchen in den Nachwuchsgruppen. Und auch wenn es schon hunderte Tänze sind, die die Trainerin über die Jahre auf die Bühnen gebracht hat: Die Begeisterung dafür lässt nicht nach. Denn Geschichten hat das Leben nach wie vor zu erzählen. Und genau diese Geschichten, die hinter den Choreographien stecken, bekommen im neuen Kalender ein Gesicht. Zwölf Bilder, zwölf Tänze, die bewegt haben und Selbstbewusstsein, Unsicherheit, Zwiespalt und Zusammengehörigkeit ausdrücken.

Warum einen Kalender?

Ein absolutes Highlight für die Tanzgruppe ist alle vier Jahre die Teilnahme an der World-Gymnaestrada. Dieses weltweite Turn- und Tanzfestival findet im nächsten Jahr in Vorarlberg statt. Und die Eberschwangerinnen sind bereits fix qualifiziert. Um die Teilnahme finanzieren zu können, ist der neue Kalender entstanden. Und zwar komplett in Eigenregie. Sowohl Fotografie, Grafik und Design als auch Make-up und Styling setzten die Tänzerinnen selber um. "Die Idee zum Kalender entstand während meiner Ausbildung zum Make up-Artist. Ich war gerade dabei unserer Fotografin Katja Bozic eine Glatze zu verpassen. Nachdem das gut gelang, sprudelten die Ideen für Kalenderfotos nur so heraus", sagt Anja Huber. Die Visagistin war sofort bereit das Styling zu übernehmen. "In einem Team aus kreativen Köpfen entstand nach vielen Stunden ein gewagtes Konzept. Aber wie heißt es so schön: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt", so Anja Huber. Katja Bozic probierte sich bereits vor vier Jahren das erste Mal als Fotografin und war auch für den neuen Kalender schnell zu begeistern.

Erhältlich ist der Kalender zum Preis von 10 Euro ab sofort bei allen Tänzerinnen der ÖTB-Tanzgruppe.

