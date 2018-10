Bianca sprengt mit 135 Kilo den Rekord

AUROLZMÜNSTER. Bankdrücken: Bianca Wienroither schrammte bei der EM in Luxemburg knapp am Podest vorbei – Für die Sportlerin aus Aurolzmünster war es dennoch ihr emotionalster Erfolg.

Bianca Wienroither mit ihrer Lebens- und Trainingspartnerin Ines Kahrer Bild: privat

So knapp wie nie zuvor verpasste Bianca Wienroihter bei der Europameisterschaft im Bankdrücken die Bronzemedaille. Obwohl der 34-Jährigen am Ende "nur" Blech in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm blieb, ist die Innviertlerin rundum glücklich. Diese Zufriedenheit hat mehrere Gründe: "Ich fühlte mich im Kopf total befreit. Wahrscheinlich hatte ich auch deshalb zum ersten Mal bei einer EM drei gültige Versuche. Mit dem letzten habe ich sogar einen neuen Österreichischen Rekord aufgestellt", freut sich die Athletin der ASKÖ Vöcklabruck (Sektion Kraftsport), die in Luxemburg 135 Kilogramm gedrückt hat. Ein Kraftakt, von dem die Innviertlerin selbst überrascht wurde. "Ich hatte es zwar im Hinterkopf, allerdings sind ein paar Sekunden verstrichen ehe ich registriert habe, dass es wirklich ein neuer Rekord ist. In diesem Moment bin ich meinen Trainer angesprungen und ihm um den Hals gefallen."

Die unbändige Freude über den Triumph war auch ein Ergebnis der schwierigen Vorbereitung. Nicht körperlich, sondern organisatorisch: Eine Terminkollision zwischen Landesmeisterschaft und Kader-Training machten der 34-Jährigen des Leben zwei Wochen vor der EM schwer. Und auch der anstehende Flug nach Luxemburg lag Bianca Wienroither im Magen. "Zuerst sollte ich alleine fliegen und das mag ich überhaupt nicht. Gott sei Dank hatte ich dann doch den gleichen Flug wie unser Bundestrainer. Das hat mich beruhigt", sagt die Innviertlerin, die lieber festen Boden unter den Füßen hat.

In Luxemburg angekommen hat sich Bianca Wienroither mit leichtem Spannungstraining, Sightseeing und Ernährungstipps einer Wiener Kollegin auf die anstehende Europameisterschaft vorbereitet. Scheinbar die perfekte Kombination, denn bei der Abwaage, die zwei Stunden vor dem Wettkampf stattfand, war die 34-Jährige gerade einmal 61,95 Kilogramm schwer. Reichlich "Spazi", um bis zum entscheidenden Moment Kraft in Form von Kalorien zu tanken: mit Chips, Muffins und von zuhause mitgebrachten Haribo-Süßigkeiten. "Beim Aufwärmen habe ich die 117,5 Kilogramm hinausgeschossen. Da war mir klar, dass heute ein guter Tag ist", erinnert sich Wienroither. Ein Tag, der mit Platz vier, 135 gedrückten Kilogramm, einem Rekord und dem damit verbundenen Hochgefühl endete. "Obwohl es für Bronze nicht ganz gereicht hat, war das mein bisher emotionalster Erfolg. Früher war ich häufig nervös und habe dadurch immer wieder Radl (drei ungültige Versuche, Anm. der Red.) gemacht. Diesmal war alles anders. Momentan läuft einfach alles in die richtige Richtung." Und auch das Daumendrücken von Freundin Ines scheint geholfen zu haben.

Nach ihrem Erfolg in Luxemburg freut sich die Athletin aus Aurolzmünster erst einmal auf reines "Spaßtraining" und darauf, zeitlich wieder flexibler zu sein. Ein neues Ziel schwirrt der 34-Jährigen trotzdem im Kopf herum: Die Weltmeisterschaft 2019 in Tokio. Für die von Flugangst geplagte Athletin wäre das eine sportliche und psychische Herausforderung. Aber auch die wird Bianca Wienroither stemmen.

