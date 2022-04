Haus in Brand: Zeugin klingelte Bewohner aus dem Schlaf

Aus noch unbekannter Ursache war gegen 23:40 Uhr in einem Nebengebäude eines Wohnhauses Feuer ausgebrochen. Eine vorbeifahrende Autolenkerin bemerkte den Brand. Sie läutete an der Haustür an und weckte die Bewohner. Der 56-Jährige und seine 33-jährige Tochter konnten das Haus unverletzt verlassen. Als die Polizei beim Einsatzort eintraf, hatte das Feuer bereits auf das Wohnhaus übergegriffen.

Die Feuerwehren Altmünster, Eben- und Nachdemsee, Neukirchen, Reindlmühl und die Betriebsfeuerwehr Steyrermühl waren mit 13 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Gegen 1:30 Uhr hieß es "Brand aus".