Geldtaschen aus Einkaufswägen gestohlen: Polizei sucht diesen Serientäter

Aus den erbeuteten Geldtaschen nahm der Täter die Bankomatkarten heraus und behob damit Geld bei verschiedenen Banken.

Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag eine lange Liste von Diebstählen, die sich im Zeitraum von 9. Juli 2018 bis 31. Mai 2019 in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und Tirol ereignet haben.

Am 4. und am 11. Oktober hat der gesuchte Mann demnach in St. Valentin zugelangt, am 11. Oktober und am 29. November außerdem auch in Seitenstetten (Bezirk Amstetten). Am 28. November wurde in Wels-Untereisenfeld ein Diebstahl dieser Art gemeldet.

Seine Diebestour setzte der Mann auch im heurigen Jahr fort: Am 13. Februar in Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck), am 11. April in Audorf (Bezirk Linz-Land) und am 31. Mai schließlich in Traun.

Seriendieb gesucht Bild: Polizei

