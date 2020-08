Fußgänger im Innviertel getötet: Polizei sucht fahrerflüchtigen Lenker

Auf dem Weg in die Arbeit machte ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Ried gegen 2.20 Uhr einen tragischen Fund in der Ortschaft Weierfing: Auf der Hausruckstraße (B143) lag ein lebloser Mann. Es handelte sich um einen 43-Jährigen aus Ried, der zu Fuß auf der Straße unterwegs gewesen war. Der alarmierte Notarzt konnte leider nur noch den Tod feststellen, berichtet die Polizei am Donnerstagvormittag.

Von dem Autolenker, der den Fußgänger angefahren hat, fehlt bislang jede Spur. Fahrzeugteile, die an der Unfallstelle gefunden wurden, deuten jedoch daraufhin, dass der Gesuchte mit einem VW Polo, Baujahr 2005 bis 2008, unterwegs war.

Die Polizei Aurolzmünster bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4242.

Lokalisierung: Der tödliche Unfall ereignete sich gegen 2.15 Uhr auf der B143 in der Gemeinde Aurolzmünster, Ortschaft Weierfing

Fahrzeugteile neben der Straße gefunden Bild: Matthias Lauber

