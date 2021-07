Frau in Asten mit Messer attackiert: Flüchtiger Ehemann festgenommen

Während eines Beziehungsstreits soll der 40-jährige in den frühen Morgenstunden des 20. Juli seine 37-jährige Frau mit einem Messer verletzt haben. Eines der gemeinsamen Kinder hatte den Notruf verständigt. Das Opfer wurde schwer verletzt in das Kepler Universitätsklinikum eingeliefert. Die Tatwaffe konnte von der Polizei sichergestellt werden, der Täter war beim Eintreffen der Beamten allerdings nicht mehr am Tatort auffindbar. Die anschließende Fahndung war bisher erfolglos geblieben.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung gelang es Polizisten des Landeskriminalamtes und des Linzer Stadtpolizeikommandos, den gesuchten 40-Jährigen am Dienstag Nachmittag im Linzer Stadtteil Ebelsberg festzunehmen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann geständig. Er habe sich seit der Tat in der näheren Umgebung versteckt und sein Versteck an diesem Tag zum ersten Mal verlassen. Er wurde in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.