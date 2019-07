Ehepaar bei Unfall mit Motorrad über Auto geschleudert

Der Tscheche dürfte laut Polizei beim Überholen eines Autos übersehen haben, dass dessen 59-jährige Lenkerin links abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde das Paar über den Pkw geschleudert, die Frau schwer, der Mann leicht verletzt.

Im Mühlviertel ist ein 73-Jähriger aus Steyr mit seinem Motorrad gestürzt. Der Pensionist hat in Tragwein (Bezirk Freistadt) in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad verloren, kam von der Straße ab und stürzte in eine Wiese. Der Notarzt versorgte den Steyrer, der ins UKH Linz gebracht wurde.

