Drogenring ausgehoben: Käufer rächte sich an Subdealer

Nach wochenlangen Ermittlungen hat die Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft einen oberösterreichweit agierenden Suchtgiftring ausgeforscht. Beim mutmaßlichen Haupttäter, einem 21-Jährigen aus dem Bezirk Ried, konnte der Handel mit rund einem Kilogramm Crystal Meth und geringen Mengen Heroin und Speed nachgewiesen werden. "Der Mann sitzt in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft", sagte Staatsanwältin Petra Stranzinger auf OÖN-Anfrage. Insgesamt werden mehr als 20 Abnehmer und weitere fünf Verteiler angezeigt.

Im Zuge der Ermittlungen der Polizei kam es zu einem Zwischenfall innerhalb des Drogenrings. Ein von der Polizei befragter 37-jähriger Bosnier fühlte sich von einem 26-jährigen Suchtgiftkumpanen verraten. Daher lauerte er diesem vor dessen Wohnung auf. Nach einer Auseinandersetzung verlagerte sich der Streit dann in die Wohnung des 26-Jährigen. Der Ältere drang gewaltsam in diese ein, schlug mit einer Bratpfanne mehrfach auf den 26-Jährigen ein und beschädigte die Wohnung. Der Verletzte erstattete Anzeige und wurde ärztlich behandelt. Der 37-Jährige wurde am vergangenen Sonntag von der Polizei festgenommen.

4600 Tabletten und Cannabis

Zwei weitere junge Drogendealer hat die Polizei in Linz festgenommen. Eine 24-jährige Linzerin soll in den vergangenen zwei Jahren rund 4600 Betäubungstabletten an 150 teils namentlich bekannte Abnehmer im Raum Linz verkauft haben. Die verschreibungspflichtigen Medikamente hatte die Frau aus Wien bezogen. In ihrer Wohnung fand die Polizei Suchtmittelutensilien.

Erst 19 Jahre jung ist ein Linzer, der zweieinhalb Kilogramm Cannabiskraut verkauft haben soll. Nach Sicherstellung seines Handys konnten die 15 Abnehmer und die Bezugsquelle ausgemacht werden. Die Polizei stellte eine Schreckschusspistole sicher und sprach ein Waffenverbot gegen den 19-Jährigen aus. (tst/rela)

