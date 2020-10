Drei schwere Motorradunfälle auf Oberösterreichs Straßen

Schwere Verletzungen erlitt ein 62-jähriger Niederösterreicher, als er auf der B115 in Kleinreifling (Gemeinde Weyer) mit seinem Motorrad gegen einen entgegenkommenden Pkw geschleudert wurde. Der Motorradlenker war gegen 12.50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links gekommen, berichtet die Polizei. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Steyr gebracht, der 62-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Steyr-Land erlitt leichte Verletzungen.

Kurze Zeit später, gegen 14.30 Uhr, kam es in Sierning zu einem weiteren Motorrradunfall. Diesmal wurde ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf von einem Mähdrescher erfasst. Der 82-jährige Lenker war auf der Wallernstraße unterwegs und wollte die B140 überqueren. Er habe wegen der Verkehrstafeln und seiner höheren Sitzposition das von links auf der B140 kommende Motorrad übersehen, berichtete der Fahrer des Mähdreschers den Polizisten. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wonach der 56-jährige Zweiradfahrer verletzt ins Spital gebracht werden musste.

Am Vormittag war ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck bei einer Motorradtour im Innviertel verunglückt. Der Biker war auf der L1070 in der Ortschaft Felling (Gemeinde Eberschwang) von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Daraufhin dürfte sich das Motorrad auch noch überschlagen haben. Der Oberösterreicher blieb schließlich am gegenüberliegenden Bankett liegen. Er wurde ins Krankenhaus nach Ried gebracht.

