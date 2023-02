Die Reste vom Feste: Das große Räumen

Wie in vielen anderen Faschingshochburgen auch gilt in Aschach an der Donau: Gestern ausgelassenes Faschingstreiben mit Umzug und mehreren Tausend Besuchern – heute das große Räumen. Das ist auch dringend nötig, wie das Foto zeigt, das nachrichten.at von einem Leser zugeschickt wurde. Zehn Mitarbeitende des Wirtschaftshofs Aschachtal sind alleine in der Gemeinde nahe Linz den ganzen Tag damit beschäftigt, die Reste vom Feste einzusammeln und zu entsorgen und speziell auch die Grünanlagen zu reinigen.

