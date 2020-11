Der Baum müsse krank sein, dachte Ursula Kail. Aus welchem anderen Grund würde man sonst eine so wunderschöne Tanne fällen. Noch dazu in einer Parkanlage, die seit Jahren denkmalgeschützt ist. Kurz nach halb neun Uhr vormittags war der große grüne Lastwagen gestern vor dem Bauernbergpark am Linzer Froschberg vorgefahren. Kail saß vor ihrem Frühstück, als die Arbeiter lautstark begannen, die Tanne mit einem Seil zu fixieren.