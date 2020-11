Den zweiten Tag in Folge mehr als 1500 Neuinfektionen in Oberösterreich

Überschattet vom Terroranschlag in Wien bleibt die Entwicklung der Infektionszahlen dramatisch schlecht, sowohl in Oberösterreich als auch bundesweit. In ganz Österreich wurden gestern, Donnerstag, erstmals mehr als 7000 Neuinfektionen (exakt 7416) registriert. Mehr als ein Fünftel davon – 1540 – entfiel auf das Bundesland Oberösterreich. Schon am Mittwoch waren es 1510 gewesen.

OÖN-TV Sendung vom 05.11.2020 Mit mehr als 7.400 weiteren, positiven Coronatests steigt die Kurve in Österreich heute steil an. Erstmals haben wir mehr als 50.000 aktive Fälle. Die Polizei wehrt sich heute gegen Vorwürfe, bei den Ermittlungen gegen den Wien-Attentäter gepatzt zu haben. Und: Je länger das Auszählen der Stimmen in den USA dauert, desto mehr nehmen Spannungen und Proteste zu.

Neuinfektionen im vierstelligen Bereich gab es auch in Niederösterreich (1053) und in Wien (1231). Der Anteil der positiven Corona-Tests lag gestern bei mehr als 26 Prozent. Erstmals gab es gestern in Österreich mehr als 50.000 aktuell mit dem Coronavirus infizierte Personen.

Besonders bedenklich entwickelt sich in Oberösterreich die Zahl der Verstorbenen. Binnen 24 Stunden, von Mittwoch auf Donnerstag, kamen elf weitere Landsleute ums Leben. Es handelte sich um sieben Männer und vier Frauen im Alter von 69 bis 95 Jahren. Hinzu kamen noch drei Patienten, die Ende Oktober bzw. Anfang November verstorben waren und die dem Krisenstab erst nachträglich gemeldet worden waren.

Dabei handelte es sich um zwei Männer (84 und 92 Jahre) aus dem Bezirk Steyr-Land, die zu Hause verstorben waren. Hinzu kam eine 74-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf, die am 2. November im Klinikum Steyr verstorben war. Bis auf den zu Hause verschiedenen 84-Jährigen litten alle Patienten an Vorerkrankungen. Die Zahl der Toten beträgt bereits 171.

Wie alt waren diese Menschen im Durchschnitt? Die OÖN baten den Krisenstab um eine statistische Auswertung. Demnach lag das Durchschnittsalter der Männer in Oberösterreich bisher bei 79,9 Jahren, der Frauen bei 81,5 Jahren. Ums Leben kamen bisher 63 Frauen und 108 Männer. Die jüngste bisher verstorbene Person sei ein 28 Jahre alter Mann, die älteste ein 105-Jähriger gewesen. Nähere Angaben zu diesen Menschen dürfe der Krisenstab aus Datenschutzgründen nicht machen, hieß es.

Cluster bildeten sich zuletzt an zahlreichen Schulen. Im Bundesgymnasium und Realgymnasium in Rohrbach sei die "Fallhäufung" mit 55 infizierten Schülern und elf Lehrern stabil, berichtete der Krisenstab gestern. Ebenso stabil sei die Lage am Bundesrealgymnasium Michaelerplatz in Steyr mit 53 angesteckten Schülern bzw. vier Lehrern. Am Gymnasium Bad Ischl seien 52 Schüler und vier Lehrer betroffen.

Corona-Ampel: Alles rot

Heute wird auch die "Corona-Ampel" neu geschaltet. Das Ergebnis der Ampelkommission entspricht den Erwartungen: Alle österreichischen Bezirke werden auf Rot (sehr hohes Risiko) gestellt. Gelb waren bisher noch einzelne Bezirke in Kärnten und der Steiermark. Von Orange auf Rot werden Güssing im Burgenland, Hollabrunn, Horn, Mistelbach und Scheibbs in Niederösterreich, Klagenfurt, St. Veit an der Glan, Villach in Kärnten, sowie Reutte in Tirol und die Region Bregenzerwald/Kleinwalsertal in Vorarlberg umspringen.

