Das größte Linzer Gasthaus bekommt neuen Wirt

Eines der schönsten Traditions-Gasthäuser in Linz, der Klosterhof an der Landstraße im Zentrum der Landeshauptstadt, bekommt einen neuen Wirt. Die bisherigen Pächter und Geschäftsführer hören Ende des heurigen Jahres auf. Neuer Pächter wird der Salzburger Wirt Josef Gassner.

Gassner führt in der Stadt Salzburg den riesigen Stieglkeller am Fuß des Festungsbergs, den Schlosswirt zu Anif, das Gasthaus zu Schloss Hellbrunn. Zudem betreibt Gassner den Hellbrunner Adventzauber und den Bauernadvent Glanegg in Grödig (Bezirk Salzburg-Umgebung).

Mit Anfang des kommenden Jahres wird der Klosterhof zunächst für eine Renovierung geschlossen. Neu gestaltet wird auch das Lokal Stieglitz. Umgebaut und völlig erneuert wird die große Küche des Klosterhofs.

Eigentümer der Liegenschaft ist das Kloster Kremsmünster. Zur Gaststätte gehört auch der mit 1400 Sitzplätzen größte Gastgarten in Oberösterreich.

Gaststätte seit 1929 verpachtet

Die Salzburger Stiegl-Brauerei hat den Klosterhof 1929 von den Kremsmünsterern gepachtet und das Gasthaus an Betreiber weiterverpachtet. Der bisherige Sub-Pächter Johann Dobersberger führte die Gaststätte seit 1995 als Geschäftsführer.

Die Stiegl-Brauerei will den Klosterhof nun zu einem ihrer Leitbetriebe machen. Die Salzburger Brauerei hat in den vergangenen Jahren ihr Bierangebot ausgebaut. Zudem betreibt die Brauerei in Wildshut in der Gemeinde St. Pantaleon im oberösterreichischen Bezirk Braunau das Gut Wildshut. In dem so genannten Biergut erzeugt Stiegl die zum Bierbrauen notwendigen Rohprodukte. Weiters gibt es auf dem Gut ein Gasthaus und ein Gästehaus mit Übernachtungsmöglichkeiten.

Der Linzer Klosterhof wird unter der Leitung des erfahrenen Salzburger Wirts Josef Gassner im kommenden Mai nach einem Umbau wieder eröffnet und soll wieder als bodenständiges Gasthaus betrieben werden.

Pleite vor zwei Jahren

Ende 2017 schien das Ende des Betriebs nahe. Die von Dobersberger geführte E. J. Dobersberger Restaurations- und Gastronomie Ges. m.b.H. meldete Insolvenz an, da 1,1 Millionen Euro an Schulden angehäuft worden waren. Die Gläubiger stimmten einer Sanierungsquote von 20 Prozent zu.

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz e.gstoettner@nachrichten.at