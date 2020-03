Coronavirus: Aktuelle Zahlen und Daten auf einen Blick

Anfang Dezember traten in der chinesischen Stadt Wuhan erstmals Fälle einer unbekannten Lungenentzündung auf. Mittlerweile wurde das neuartige Coronavirus in immer mehr Ländern nachgewiesen.

Die Daten, die wir hier sammeln und veröffentlichen, stammen vom Gesundheitsministerium (für Österreich), die weltweit verfügbaren Zahlen werden von der amerikanischen Johns Hopkins University in einer Datenbank gesammelt und veröffentlicht.

Wie ist der aktuelle Stand in Österreich?

Wie ist die genaue Verteilung der Fälle in Oberösterreich?

Wie breitet sich das Virus in Österreich aus?

Am 25. Februar wurden die ersten beiden Fälle in Österreich bestätigt. So hat sich das Virus seither ausgebreitet:

Wie breitet sich das Virus weltweit aus?

Was muss ich jetzt wissen und beachten?

Welche Maßnahmen hat die österreichische Regierung beschlossen?

Das Haus bzw. die Wohnung darf nur aus folgenden Gründen verlassen werden:

Berufliche Tätigkeit Besorgungen zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens (z.B.: Lebensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Bankomat, Arztbesuch, medizinische Behandlungen, Therapie, Versorgung von Tieren) Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen.

alleine (wie Laufen gehen, spazieren gehen) und mit Menschen, die im eigenen Wohnungsverband leben oder wenn ein Abstand von mindestens einem Meter zu anderen Menschen sichergestellt ist. Generell soll ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden - vom öffentlichen Verkehr bis zum Betrieb. Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten : Das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten des Handels und von Dienstleistungsunternehmen sowie von Freizeit- und Sportbetrieben zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder der Benützung von Freizeit- und Sportbetrieben ist untersagt. Ausgenommen sind unter anderem: Apotheken, Lebensmittelhandel, Drogerien und Drogeriemärkte, Verkauf von Medizinprodukten und Sanitärartikeln, Gesundheits- und Pflegedienstleistungen, Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen, veterinärmedizinische Dienstleistungen, Verkauf von Tierfutter, Notfall-Dienstleistungen.

: Ab Dienstag werden Restaurants vollständig geschlossen. Die Lebensmittelversorgung wird über Supermärkte und Lieferservices gewährleistet. Universitäten: An Universitäten und Fachhochschulen finden keine Präsenzveranstaltungen mehr statt. Lehrveranstaltungen werden vor allem über Distance Learning stattfinden.

An Universitäten und Fachhochschulen finden keine Präsenzveranstaltungen mehr statt. Lehrveranstaltungen werden vor allem über Distance Learning stattfinden. Schulen und Kindergärten werden zwar nicht zugesperrt. Kinder, für die es keine andere Möglichkeit zur Betreuung gibt, werden weiter betreut. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Übungsaufgaben. Die Lehrenden bleiben auch weiterhin mit den Schülern in Kontakt.