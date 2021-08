Corona und öffentlicher Verkehr: Fahrgastzahlen sind wieder gestiegen

Lockdowns und Lockerungen haben in der Corona-Pandemie auch ein Auf und Ab der Passagierzahlen in den Regionalbuslinien des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes (OÖVV) zur Folge gehabt, wie Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) gestern informierte. Verglichen mit dem "Normalzustand" im Jahr 2019 wurde zuletzt im Juni wieder ein Fahrgastaufkommen von 85 Prozent erreicht.

In der ersten Phase des Lockdowns im März 2020 war das Aufkommen auf 20 Prozent gesunken und erreichte im Sommer 2020 wieder rund 90 Prozent. In der Lockdown-Phase im November sanken die Passagierzahlen aber wieder auf bis zu 40 Prozent. Bei allen Partnerbetrieben des OÖVV sei es zu Einnahmenausfällen gekommen, die von der öffentlichen Hand kompensiert worden seien, so der Verkehrslandesrat.

Um den Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr und auf Fahrgemeinschaften zu erleichtern, ist die Handy-App "Domino OÖ" ins Leben gerufen worden. Die Software ist bereits online zum Download für Android erhältlich, aber noch im Testbetrieb. Pendler sollen damit über die verschiedenen Mobilitätsangebote für ihren Weg zur Arbeit informiert werden. Im Vollbetrieb soll die App eine Mitfahrbörse, einen Routenplaner für die öffentlichen Verkehrsmittel sowie Infos über Bike-and-ride-Angebote bieten.

300.000 Fahrten täglich

Das Ziel sei, die Zahl der Autofahrten nach und aus Linz zu reduzieren, so Steinkellner. Täglich würden rund 300.000 Fahrten über die Stadtgrenzen von Linz gezählt. Fast die Hälfte dieser Fahrten werden auf der Mühlkreisautobahn A7 registriert. Bis 2030 würden weitere 74.000 Fahrten täglich dazukommen, so Verkehrsprognosen.

Doch schon jetzt stoße die städtische Straßen-Infrastruktur in Linz zu den Stoßzeiten an ihre Grenzen, gibt Steinkellner zu bedenken. "Für einen weiteren Ausbau stehen keine Platzressourcen mehr zur Verfügung." Digitale Mobilitätskonzepte seien der Weg in die Zukunft. Die Auswertung "anonymisierter" Standort- und Wegedaten solle den Verkehr reibungsloser und sicherer machen.