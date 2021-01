Corona-Demos auch in den Innviertler Bezirksstädten

Die Demonstration von Corona-Gegnern auf dem Linzer Hauptplatz am vergangenen Freitagabend dürfte wohl rechtliche Konsequenzen für den Veranstalter nach sich ziehen. Laut Angaben der Polizei waren doppelt so viele Menschen wie angemeldet auf dem Hauptplatz.

Mehr als 1000 Corona-Gegner haben, wie berichtet, gegen die Beschränkungen und Maßnahmen der Regierung demonstriert. "Es reicht, nicht mit uns" und "Wir werden dieses Spiel nicht mehr mitspielen und rufen offen dazu auf, dieser Tyrannei nicht mehr Folge zu leisten", schrien die Redner ins Mikrofon. Darunter waren auch viele Teilnehmer aus anderen Bundesländern (Wien, Salzburg, Steiermark). Es wurden kaum Masken getragen, die Abstände wurden ebenfalls nur selten eingehalten.

Warum wird so eine Demo von der Polizei nicht aufgelöst, fragen sich viele Menschen, die sich streng an die Vorschriften halten. "Wir haben die Demonstranten, die aus den unterschiedlichsten Richtungen gekommen sind, kontrolliert. Viele von ihnen hatten ein ärztliches Attest bei sich, das ihnen bescheinigte, von der Maskenpflicht befreit zu sein. Eine Auflösung wäre unverhältnismäßig gewesen, weil viele Familien und auch Kinder an der Demonstration teilgenommen haben. Man kann sich vorstellen, was das für Bilder gegeben hätte, wenn die Polizei einkesselt und auflöst", erklärt David Furtner, der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich. "Allerdings ist es ärgerlich und völlig unbefriedigend, wenn wir zu Silvester alle Auflagen einhalten und am nächsten Tag kommen dann Touristen aus anderen Bundesländern und demonstrieren. Es hat keine Festnahmen gegeben. 17 Personen wurden allerdings angezeigt. Die Demo wurde rechtmäßig angemeldet und deshalb nicht untersagt, weil das Verfassungsrecht vorsieht, dass Versammlungen in Österreich ein sehr hohes Gut sind. Allerdings war die Demo nur für 500 Menschen angemeldet. Es wird noch eine rechtliche Prüfung geben", so David Furtner.

Eine Choreographie der Corona-Gegner fand am Samstag in Ried statt. Bild: OÖN/jsz

Auch in den Innviertler Bezirksstädten Braunau, Schärding und Ried waren am Samstag über den Tag verteilt viele Corona-Gegner unterwegs. Die Teilnehmer traten in weißen Schutzanzügen und weißen Masken auf. Sie marschierten im Gleichschritt unter Begleitung einer Computerstimme durch die Innviertler Bezirksstädte. "Opfert alles der Hygiene, Unser Atem tötet, Maskenpflicht ein Leben lang", waren nur einige der Slogans. Es wurden Flugblätter verteilt, darin wurden die Masken- bzw. Abstandsregelung sowie die Impfungen hinterfragt. Erstaunlich hoch war das Interesse der Bevölkerung. Zur Demo in Ried kamen rund 250 Schaulustige. Auch hier waren die Vorschriften für rund 45 Minuten außer Kraft gesetzt. Es waren kaum Schutzmasken zu sehen, die Abstände wurden bei weitem nicht eingehalten.

"Gmunden geht spazieren!", unter diesem Motto findet heute Abend die nächste Corona-Demo in Gmunden statt. Die Demonstranten treffen sich um 20 Uhr beim Yachtclub.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.