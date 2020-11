Bettenumwidmung in allen oberösterreichischen Krankenhäusern

"Quer über alle Spitäler", wie die Sprecherin der oö. Gesundheitsholding, Jutta Oberweger, am Dienstag erklärte. Die Plätze seien in Intensiv- und Überwachungsstationen sowie in Aufwachräumen eingerichtet.

Normale Betten für Covid-19-Patienten gäbe es in unterschiedlichen Bereichen, "auf verschiedenen Stationen, die sich gut eignen". Derzeit seien es rund 800 und sie würden nach Bedarf aufgestockt. Dienstagvormittag wurden 904 an Covid-19 Erkrankte in Oberösterreichs Spitälern behandelt, 101 davon auf einer Intensivstation.

Laut Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) habe es im Frühling ein bis zwei Stationen für Covid-19-Patienten am KUK gegeben, jetzt seien es sieben. Jens Meier, Vorstand der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin ebendort, berichtete, dass zwei Intensivstationen ganz, eine dritte zur Hälfte gefüllt seien.

