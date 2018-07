Vermisster Rennradfahrer wieder aufgetaucht

EBENSEE/HORN. Der 46-jährige Niederösterreicher, der seit Samstag als verschollen galt, konnte in einer Herberge in Ebensee aufgespürt werden.

Wer hat den 46-Jährigen gesehen? Bild: Polizei

Der 46-jährige Radrennfahrer aus Niederösterreich wollte am Samstag von Horn nach Mondsee fahren und sich dort mit seiner Frau und seiner Familie, die vorausgefahren waren, wieder treffen. Dort kam er allerdings nicht an. Seine Familie machte sich große Sorgen und startete einen Hilferuf. Auch die Polizei bat die die Medien und die Bevölkerung um Unterstützung - die OÖN berichteten.

Der Vermisste ist nun in einer Unterkunft in Ebensee aufgespürt worden, wie die Polizei am Montagmorgen bekannt gab. „Dank der Berichterstattung in den Medien konnte der vermisste Rennradfahrer wohlauf aufgefunden werden.“

Aufgrund einer Erkrankung dürfte der Niederösterreicher das Kurzzeitgedächtnis verloren haben und deshalb statt nach Mondsee nach Ebensee geradelt sein, ohne seiner Familie Bescheid zu geben.

