Mit Faustschlägen attackiert: 23-Jährige organisierte Überfall auf Ex-Freund

STEYR. Weil sie eine größere Menge Bargeld in der Wohnung ihres Ex-Freundes vermutete, fasste eine 23-Jährige den Entschluss, diesen zu überfallen.

Drei der Täter befinden sich aktuell in der Justizanstalt Garsten in U-Haft. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die 23-jährige Ex-Freundin konnte dabei ihren aktuellen Freund als Komplizen gewinnen. Gemeinsam entschlossen sie sich dazu, den Ex-Freund zu überfallen, da dieser eher angstlich sei und bei einem Überfall kaum Widerstand leisten würde. Der Freund der 23-Jährigen konnte zudem noch zwei Freunde überzeugen, ihnen beim Überfall zu helfen.

Während der neue Freund eine Pizzatasche besorgte und mit seiner Freundin die beiden unmittelbaren Täter zur Wohnung brachte, gelangten diese unter dem Vorwand einer Pizzalieferung in das Haus. Als das Opfer einen der Täter an der Wohnungstüre empfing, wurde er von diesem sofort mit Faustschlägen attackiert. Der zweite Täter, der maskiert war und auch eine Faustfeuerwaffe mitgeführt haben soll, kam zur Hilfe und so wurde das Opfer durch Schläge und Tritte in die Wohnung zurückgedrängt und am Boden gehalten.

Täter flüchteten mit Handys

Während das Opfer massiven Widerstand leistete und versuchte, an sein Handy zu gelangen, durchsuchte der zweite Täter das von der Ex-Freundin angegebene Möbelstück, in dem größere Mengen Bargeld vermutet wurden. Es hielt sich jedoch zu dieser Zeit eine von den Tätern nicht erwartete zweite Person in der Wohnung auf, welche sich bei der Tat in einem anderen Raum aufhielt und die Tathandlung beobachtete. Plötzlich wurde diese von einem der Täter entdeckt. In Panik nahmen sie den Opfern die Handys ab und flüchteten aus der Wohnung. Das Opfer wurde durch die Tathandlung leicht verletzt.

Intensive Ermittlungen der Steyrer Kriminalpolizei brachten nun die Wahrheit ans Licht und drei der Täter ins Gefängnis. Sie befinden sich in der Justizanstalt Garsten in Untersuchungshaft. Zwei der drei türkischstämmigen Täter sind bereits einschlägig vorbelastet.

