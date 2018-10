Mit 160 km/h durch die Stadt: Die wilden Sitten mancher Welser Taxifahrer

WELS. Bei anonymen Tests kamen gravierende Verfehlungen ans Tageslicht: Betrug, Raserei im Stadtgebiet, bei Rot über die Kreuzung, Fahren gegen die Einbahn und vieles mehr.

Von insgesamt 60 anonymen Testfahren endeten nur fünf ganz ohne Beanstandungen. Bild: OÖN

Haarsträubende Zustände listet eine Überprüfung der Welser Taxiunternehmen auf. Von insgesamt 60 anonymen Testfahrten endeten nur fünf ohne Beanstandungen. Bei 33 Fahrten kam es zu leichten Verfehlungen wie mangelnde Sauberkeit, in 22 Fällen gab es schwere Verstöße: "So etwas haben wir in Oberösterreich noch nicht erlebt", sagt Gunter Mayrhofer, der zuständige Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer.

Ganz vorne im Sündenregister steht eine 160-km/h-Fahrt in der Linzer Straße. Häufig wird bei Rot über die Kreuzung gefahren. Die speziell geschulten Taxigäste dokumentierten auch das Fahren gegen die Einbahn, das Missachten der Belegspflicht (Schwarzfahrten), das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung oder das Tippen von SMS während der Fahrt. Bei etlichen Tests wurden Umwege gefahren, bei einigen Fahrten im Stadtgebiet war kein Taxameter eingeschaltet.

Bei so manchem Lenkern mit Migrationshintergrund kamen sprachliche Hindernisse zum Vorschein. Ein Taxler suchte vergeblich nach einem bekannten Hotel und musste vom Fahrgast gelotst werden. "Leute, die nicht einwandfrei Deutsch sprechen, bekommen von uns keine Lenkerberechtigung", betont Fachgruppen-Geschäftsführer Robert Riedl. Es bestehe also der Verdacht, dass Aushilfskräfte ohne Fahrlizenz eingesetzt werden.

Eine Handvoll schwarzer Schafe

Die Testfahrten zogen sich über mehrere Monate hin und wurden unter strengster Geheimhaltung vorgenommen. Zuvor hatten sich Fahrgäste über die rüden Methoden der Welser Taxibranche beschwert. Diese reichten von Unfällen bis zur sexuellen Belästigung. Die Kosten der Taxitests in der Höhe von 10.000 Euro zahlt die Stadt Wels. Den Verfehlungen folgen Anzeigen bei der Polizei und bei der Gewerbebehörde.

Sicherheitsreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP) und Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner (VP) versuchten gestern, zu differenzieren: "Von 42 Taxiunternehmen ist eine Handvoll wiederholt auffällig geworden", sagt Kroiß. "Eine kleine Zahl von Taxlern hat eine grundsätzlich sehr gut funktionierende Branche schwer beschädigt", ergänzt Lehner.

Taxler schlug Frau ins Gesicht

Für den Entzug der Gewerbeberechtigung bzw. der Fahrlizenz braucht es nicht nur gute, sondern auch gut dokumentierte Gründe: Das unterstreicht ein Vorfall vor drei Monaten, der bei der gestrigen Pressekonferenz am Rande erwähnt wurde. Ein Welser Taxifahrer hatte einem weiblichen Fahrgast bei einem Streit um das Fahrgeld ins Gesicht geschlagen: "Obwohl ein Verfahren eingeleitet wurde, sitzt dieser Taxler noch immer hinterm Steuer", bedauert ein Vertreter der Wirtschaftskammer im OÖN-Gespräch.

Der Welser Sicherheitsreferent fordert eine Überarbeitung der bestehenden Richtlinien: "Ich wünsche mir eine Personalisierung der Taxler. Der Fahrgast soll auf einen Blick wissen, mit wem er es zu tun hat. Der Lenkerausweis mit Foto und Namen sollte sichtbar im Innenraum angebracht sein", verlangt Kroiß. (fam)

