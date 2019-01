Dealer-Trio verkaufte in Vöcklabruck Drogen an Jugendliche

VÖCKLABRUCK. Weil sie Cannabis vorwiegend an Jugendliche verkauft haben, wurden drei in Vöcklabruck untergebrachte somalische Asylwerber festgenommen.

(Symbolfoto) Bild: APA

Das Trio stieg sozusagen in eine freigewordene Marktnische ein, nachdem die Polizei Mitte August drei afghanische Asylwerber festgenommen hatten, die als ihren Umschlagplatz meist einen Kinderspielplatz nahe ihrer Unterkunft in Regau (Bezirk Vöcklabruck) benutzt hatten (nachrichten.at berichtete).

Bei Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der Drogenhandel von der Asylunterkunft in Regau eine andere, etwa eineinhalb Kilometer weit entfernte, in Vöcklabruck verlagert hatte. Als Tätergruppe sollen diesmal drei Asylwerber aus Somalia (28, 21, 24) aufgetreten sein. Sie sollen direkt in ihrer Unterkunft oder auf einem Busbahnhof in der Nähe Suchtgift verkauft haben. Auf dem Busbahnhof herrschte tagsüber reger Personenverkehr, auch viele Schüler hielten sich dort auf. Erworben dürften die Drogen vor allem Jugendliche aus dem Bezirk Vöcklabruck haben. Insgesamt soll das Trio etwa 1,5 Kilo Cannabis an 46 Abnehmer verkauft und dabei 15.000 Euro eingenommen haben. Die Dunkelziffer der Kunden dürfte aber deutlich höher gewesen sein, da laut Angaben der Abnehmer im gesamten Bezirk Vöcklabruck bekannt gewesen sein soll, dass man in besagter Asylunterkunft Cannabis kaufen könne.

Die beiden mutmaßlichen Haupttäter, der 28-Jährige und der 21-Jährige, wurden bereits Mitte November festgenommen, wie die Polizei nun bekanntgab. Sie wurden in die Justizanstalt Wels gebracht. Der 24-Jährige, der Beitragstäter gewesen sein dürfte, wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Verdächtigen sind nicht geständig.

Kommentare anzeigen »





Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema