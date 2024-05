79. Befreiungsfeier in Mauthausen im Livestream

Der diesjährige Schwerpunkt widmet sich dem Thema „Recht und Gerechtigkeit im Nationalsozialismus". Viele internationale Gäste sind anwesend, ebenso Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die Gedenk- und Befreiungsfeiern in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und an Orten der ehemaligen Außenlager werden seit 1946 von den Überlebenden bzw. deren Verbänden organisiert und durchgeführt.

Der Livestream von der Gedenkfeier Mauthausen:

Nach langem Ringen wurde heuer auch eine Lösung für die Aufhebung der Sperre der sogenannten "Todesstiege" in der Gedenkstätte Mauthausen gefunden. Sabine Schatz (SPÖ) hatte im vergangenen Jahr einen Antrag im Nationalrat eingebracht, um die Stiege für Besucher wieder begehbar zu machen. "Die Stiege ist nicht nur in der Vermittlungsarbeit bedeutend, sondern ist auch ein Symbol der Ausbeutung und der Verbrechen im Steinbruch des KZ. Es freut mich, dass wir hier die Lösungsfindung vorantreiben konnten", so Schatz.

