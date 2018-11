39-Jähriger bei Wissensturm ausgeraubt und zusammengeschlagen

Die Wirtschaft braucht Zuwanderung wegen der Facharbeiter.



Und tatsächlich lassen die Zuzügler in ihrem Fach

unsere heimischen Verbrecher alt aussehen

und stempeln sie zu Minderleistern.



Immerhin müssen 50 % der Taten,

in Spezialgebieten (Messerer, etc,) noch weit mehr,

von nur 20 % anderer Ethnien erledigt werden.



Darum Abschaffung der Nationalien, dann sind Alle gleich!