Viertes Todesopfer nach Schüssen von Utrecht

UTRECHT. Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht hat sich die Zahl der Todesopfer auf vier erhöht.

Bauarbeiter, die die Attacke beobachtet hatten, beim Gedenken. Bild: REUTERS

Ein 74-jähriger Mann sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in der niederländischen Stadt mit. In der vergangenen Woche hatte ein Mann in einer Straßenbahn plötzlich um sich geschossen. Drei Menschen wurden dabei sofort getötet.

Von den drei Schwerverletzten wurde eine junge Frau inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Ein Opfer liegt noch im Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter ist der 37 Jahre alte Gökmen T. - er hat die Tat gestanden und erklärt, allein gehandelt zu haben. Sein Motiv ist unklar. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn nun des vierfachen Mordes mit einem terroristischen Motiv. Die Tat hatte die Niederlande schwer erschüttert.

