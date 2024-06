35 Tonnen Kokain in Hamburg beschlagnahmt

Das teilte die Zentralstelle für Organisierte Kriminalität bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die riesige Drogenmenge sei bereits im Vorjahr entdeckt worden. Sieben Haftbefehle seien nun vollstreckt worden. Nach Angaben des Justizministeriums im Bundesland Nordrhein-Westfalen handelt es sich um 35 Tonnen Kokain.

Weitere Details wollen die Behörden bei einer Pressekonferenz am Montag mitteilen.

Im Hamburger Hafen waren in den vergangenen Jahren immer Rekordmengen an Kokain sichergestellt worden. Besonders spektakulär war ein Fund im Februar 2021: Zollfahnder entdeckten auf einen Schlag mehr als 16 Tonnen Rauschgift in fünf Containern aus Paraguay. Zum Vergleich: Die gesamte Menge an Kokain, die deutsche Behörden 2019 sicherstellten, belief sich auf gut zehn Tonnen.

