Fünf Promille: Deutscher Rollstuhlfahrer griff Rettungskräfte an

NÜRNBERG. Ein stark betrunkener deutscher Rollstuhlfahrer hat in Mittelfranken in Bayern mehrere Sanitäter angegriffen.

(Symbolfoto) Bild: APA/Georg Hochmuth

Wie die Polizei in Nürnberg am Montag mitteilte, war ein 58-Jähriger Samstagfrüh aus seinem Rollstuhl gefallen und hatte auf herbeigerufene Sanitäter eingeschlagen. Auch Polizisten griff der Mann demnach an und beleidigte sie. Er wurde schließlich gefesselt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann litt den Angaben zufolge an einer starken Unterkühlung und hatte einen Blutalkoholwert von fünf Promille - eine Konzentration, die lebensgefährlich sein kann. Nach eigener Darstellung hatte er auch Betäubungsmittel genommen. Er muss sich unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

