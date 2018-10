20 Tote bei Unfall: Limousine hätte gar nicht fahren dürfen

BUFFALO. Nach dem schweren Unfall mit einer Stretchlimousine in den USA sind neue Details bekannt geworden.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sagte, die Luxuslimousine sei im September bei einer technischen Untersuchung durchgefallen und hätte gar nicht fahren dürfen. Außerdem habe der Chauffeur nicht den erforderlichen Führerschein besessen. Bei dem schwersten Verkehrsunglück in den USA seit zehn Jahren waren am Samstag 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Limousine war nahe Albany verunglückt. Der Fahrer, die 17 Passagiere und zwei Fußgänger starben.

