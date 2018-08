Google machte Grönland 14 Mal kleiner: Das ist der Grund

Wer jetzt Google Maps öffnet und die Karte bis zur Weltansicht minimiert, sieht Grönland plötzlich viel kleiner als gewohnt. Ist die Riesen-Insel etwa zusammengeschmolzen?

Ist Grönland geschrumpft? Bild: Google Maps

Es stimmt, dass Grönland immer schneller an Eis verliert. Das erklärt aber nicht, wieso Google den arktischen Kontinent seit dieser Woche 14 Mal kleiner als Afrika darstellt.

Die Wahrheit ist: Grönland war schon immer so "klein". Google hat mit seiner früheren Karte unser Weltbild verzerrt. Der nördliche Teil der Erde sah viel größer aus als er in Wirklichkeit ist. So wirkte die Fläche von Grönland mit 2,2 Millionen Quadratkilometern ungefähr gleich groß wie die Fläche des afrikanischen Kontinents mit 30,3 Millionen Quadratkilometern. Auch Kanada, Skandinavien oder Russland sind kleiner als gedacht. Umgekehrt unterschätzen wir die wahre Größe von Ländern in Äquatornähe wie Afrika, Mexiko oder Indonesien.

Die Welt ist keine Scheibe mehr

Jetzt sehen die Maps-Nutzer die Welt, so wie sie ist. Google stellt die Erde jetzt nicht mehr wie eine Scheibe dar. Bisher nutzte das Internet-Unternehmen die sogenannte Mercator-Projektion aus dem 16. Jahrhundert, auf der viele Weltkarten beruhen. Was dabei herauskommt, sieht man am Beispiel Grönland. Es ist unmöglich, eine Kugel auf einer Ebene ohne Verzerrungen darzustellen.

Der Grund, warum Google die Erde immer zweidimensional gezeigt hat, ist einfach: Straßen werden auf zweidimensionalen Karten im richtigen Winkel zueinander dargestellt. Als Google Maps erstmals veröffentlicht wurde, hatte man die Mercator-Projektion noch nicht genutzt. Das führte dazu, dass Straßen in hohen Breitengraden wie in Stockholm nicht so angezeigt wurden, wie sie wirklich verlaufen.

Das Problem hat Google jetzt so gelöst, dass man beim näheren Heranzoomen eine winkeltreue Abbildung sieht. Zoomt man jedoch heraus und betrachtet die Erde als Ganzes, sollten Länder entsprechend ihrer wahren Größe dargestellt werden.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.



Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 ?? pic.twitter.com/CIkkS7It8d — Google Maps (@googlemaps) 2. August 2018

