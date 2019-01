"Rechtsextremismus bekämpfen"

LINZ. Appell von KZ-Überlebenden und Prominenten an Landeshauptmann Stelzer.

Thomas Stelzer Bild: VOLKER WEIHBOLD

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages appellierten 91 KZ-Überlebende und Prominente in einem Schreiben des Mauthausen Komitees und des Netzwerks gegen Rassismus an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), "rechtsextreme Aktivitäten endlich wirksam zu bekämpfen". Unter den Unterzeichnern sind Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky, der ehemalige Flüchtlingskoordinator Christian Konrad, Josef Hader und Elfriede Jelinek. Oberösterreich weise die höchste Zahl an rechtsextremen Straftaten auf, heißt es in dem Brief, in dem auch Beispiele genannt werden. Besorgt zeigten sich die Verfasser darüber, dass Oberösterreich immer wieder Schauplatz rechter Veranstaltungen sei, etwa des Kongresses der "Verteidiger Europas". Auch internationale KZ-Verbände schlossen sich dem Schreiben an. Stelzer reagierte überrascht und verteidigte seinerseits in einem offenen Brief die Bemühungen des Landes. Rechtsextremismus sei "ein ernstes Problem", man unternehme viel dagegen, und er lasse daher nicht zu, dass Oberösterreich "in ein rechtes Eck gestellt" werde.

Im Zeichen des Holocaust-Gedenkens stand Dienstagabend auch eine Veranstaltung der Freunde von Yad Vashem und der Stadt Linz. Literat Michael Köhlmeier warnte in seiner Rede vor den "kleinen Schritten zum Bösen", denn sie würden zu den Toren der Konzentrationslager führen. Er nannte als Beispiele die Angriffe auf die Caritas, die zynische Verwendung des Wortes Gutmensch oder die Aussagen des Innenministers zu den Menschenrechten. Der Vergleich mit der Geschichte sei notwendig: "Wer das Vergleichen verbieten will, der will uns verbieten, aus der Geschichte zu lernen."

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar fritzlfreigeist (646) 31.01.2019 00:49 Uhr Stelzer bildet sich offenbar etwas ein, wie sein Freund Kurz mit den Rechten im Betterl zu liegen. Das Gedankengut gleicht sich an, also werden rechtsextreme Untaten in OÖ gefällig ausgeblendet.



Viele FPÖler sind ja auch im seltsamen Habsburgerorden, der Stelzer zum Ehrenritter schlug und ihm so Zutritt zu den Monarchisten gibt.



https://i.prcdn.co/img?regionKey=QeBmT7jvremZ0ZrdcRC62w%3D%3D&scale=100



Auch die unselige Friedenslichtreise gehört eingestellt, es kann nicht sein, das "Licht" aus einem Land zu holen, wo noch nie Friede mit den Palästinensern herrschte, ja die IDF sogar im GAZA-Konflikt Phosphorbomben gegen die dortige Bevölkerung einsetzte.

Es wäre wohl besser, ein Friedenslicht von Österreich nach Israel zu bringen. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema