"Wer das tut, stellt sich selbst ins Eck"

LINZ. FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer über den deutschen Maut-Konflikt, das Klima in der Koalition und den Narrensaum in der FPÖ.

Norbert Hofer (FP) ist Infrastrukturminister und blauer Koordinator in der Bundesregierung. Am Rande seines Oberösterreich-Tages stellte er sich den OÖNachrichten zum Interview.

OÖNachrichten: Sie steuern nach der positiven Einschätzung der deutschen Pkw-Maut durch den EuGH-Generalanwalt auf einen Konflikt mit Deutschland zu. Was werden Sie tun?

Norbert Hofer: Wenn auch die Richter am EuGH der Einschätzung des Generalanwaltes folgen und das deutsche Maut-Modell wirklich europarechtskonform ist, würden wir ein ähnliches Modell auch bei uns umsetzen. Beispielsweise könnte man die Maut maßvoll erhöhen und diese Erhöhung über andere Maßnahmen an die österreichischen Autofahrer zurückfließen lassen.

Wenn man an die deutschen Touristen denkt, könnte das problematisch werden.

Genau, darum dürfen wir bei einer möglichen Erhöhung nicht übertreiben. Aber das alles muss ohnehin noch mit dem Koalitionspartner besprochen werden. Wir haben uns innerhalb der Koalition darauf verständigt, dass alle neuen Maßnahmen, die nicht im Regierungsprogramm stehen, mit dem Koalitionspartner abgesprochen – wir sagen dazu: gespiegelt – werden müssen.

Dann haben Sie beim Papamonat auf das Spiegeln vergessen.

Da wurde nicht gespiegelt, das stimmt.

Ihre Sozialministerin hat den Eindruck erweckt, die Sache sei akkordiert mit der ÖVP. Wird man sich noch einigen?

Die Ministerin hat mit einigen Persönlichkeiten aus der ÖVP gesprochen, die großes Interesse signalisiert haben, aber es wurde eben nicht gespiegelt. Ich glaube aber, dass wir zu einer Lösung finden.

Im Zuge der Maut-Debatte haben Sie angedeutet, dass solch eine Rechtseinschätzung ermöglichen würde, von deutschen Studenten mehr Studienbeitrag zu verlangen.

Wenn jemand in seinem Land keinen Studienplatz bekommt und bei uns studieren möchte, könnte man nach diesem Urteil von diesen Studenten mehr Beitrag fordern. Man muss sich aber bewusst sein, dass solche Maßnahmen in der EU alles ändern würden und die europäische Idee unterlaufen. Das sollten auch die EuGH-Richter bedenken, wenn sie endgültig über die deutsche Maut urteilen.

Sie klingen ja auf einmal wie ein leidenschaftlicher Europäer.

Ich bin ein leidenschaftlicher Befürworter eines subsidiären Europas. Die Union soll die großen Dinge übernehmen, aber alles, was auf Ebene der Mitgliedsländer besser geregelt werden kann, soll dort verantwortet werden.

Das Klima in der Regierung passt – mit zwei Ausnahmen: Die VP hat Probleme mit FP-Innenminister Herbert Kickl, die FP mit VP-Justizminister Josef Moser.

Die Kunst ist, sich in den anderen hineinzudenken und zu wissen, was geht und was nicht. Kickl ist als Innenminister sehr strikt auf seinem Weg. Aber das muss ein Innenminister sein, das waren andere Innenminister auch.

In den Umfragen schöpft die ÖVP den Bonus ab. Stört Sie das?

Alfred Gusenbauer hat einmal gesagt: "Umfragen sind wie Parfum. Man soll daran riechen, aber man soll nicht davon trinken." Wir müssen bei unserem Kurs bleiben, dann wird es ein gutes Ergebnis geben. Ich hoffe, dass am Ende beide Parteien dazugewinnen.

Hat die EU-Wahl Potenzial, das Koalitionsklima zu stören?

Klar ist, dass wir mit unterschiedlichen Kandidaten auch unterschiedliche Positionen haben. Aber das wird auf das Verhältnis in der Koalition keine Auswirkungen haben.

Ihr Spitzenkandidat Harald Vilimsky sieht Front National, AfD und andere Rechtsaußenparteien als Allianzpartner. Sie auch?

Es ist eine Allianz. Aber man muss berücksichtigen, dass es auf EU-Ebene in einer Fraktion größere Unterschiede gibt. Es ist ja auch die ÖVP mit der ungarischen Fidesz in einer Fraktion, obwohl es zwischen den beiden große Auffassungsunterschiede gibt.

Sie haben sich in der Opposition sehr kritisch über die ÖBB geäußert. Jetzt sind Sie als Minister dafür verantwortlich. Sind Sie ein Bahnfreund geworden?

Ich bin ein Bahnfreund, ja. Wir brauchen die Bahn, sie ist auf vielen Strecken schneller und beweglicher als der Flieger. Mit den Straßen allein lässt sich der Verkehr nicht mehr beherrschen.

Apropos Flieger: Wie beurteilen Sie die Maßnahme der Lufthansa bzw. der AUA, sich von den Bundesländer-Flughäfen zurückzuziehen?

Die Entscheidung ist leider irreversibel. Die AUA ist mittlerweile ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Das ist der Nachteil, wenn man als Staat schlecht gewirtschaftet hat: Dann muss man das Unternehmen verkaufen und verliert Einfluss. Das tut weh. Wir müssen jetzt etwas für die Regionalflughäfen tun, es gibt Pläne.

In Deutschland läuft auch eine große Kampagne gegen Dieselmotoren. Gefährdet das nicht unseren Wirtschaftsstandort, wenn man etwa an das Dieselzentrum Steyr denkt?

Die Diesel-Kampagne ist ein völliger Schwachsinn und sachlich nicht gerechtfertigt. Der Dieselmotor aus Steyr ist der beste Dieselmotor der Welt, und er wird noch besser werden. Ein Verbot des Verbrennungsmotors wäre ein völliger Blödsinn.

2022 wird ein Jahr mit Nationalrats- und Bundespräsidenten-Wahl. Bleibt es bei Ihrer Ankündigung, wieder ins Rennen um die Hofburg einzusteigen?

Ich habe mit Heinz-Christian Strache darüber ein längeres Gespräch geführt und angedeutet, dass mir die Arbeit im Ministerium schon sehr gut gefällt. Da hat er mir gesagt: "Du hast von der Bühne herunter versprochen, wieder anzutreten." Und das mache ich auch.

Wie beurteilen Sie Alexander Van der Bellens Amtsführung?

Ich glaube, dass man ihm nichts vorwerfen kann.

FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner spricht immer vom Narrensaum der Partei, wenn jemand aus der FPÖ an Nazi-Gedankengut anstreift. Wie groß ist das Problem in der FPÖ?

Es ist egal, aus welcher Partei jemand stammt, der die Nazi-Zeit verharmlost. Wer das tut, stellt sich selbst ins Eck. Ich verstehe nicht, wie man nicht erkennen kann, was während dieser Zeit Menschenverachtendes geschehen ist.

