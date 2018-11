Neue Mindestsicherung: Wo es sich noch spießt

WIEN. Die FPÖ will keinen Vermögenszugriff bei Alleinerziehern und Pflegefällen zulassen, die ÖVP will eine Kann-Bestimmung.

Eigentlich wollte die Regierung einen Gesetzesentwurf für die Reform der Mindestsicherung im Juni vorlegen. Über die inhaltlichen Details war man sich – mehr oder weniger – bereits bei der Regierungsklausur im Mai einig geworden.

Doch es spießt sich. ÖVP und FPÖ versichern, dass noch im November der Gesetzesentwurf in die Begutachtung gehen wird. Sollte dies gelingen, könnte das Grundsatzgesetz im Jänner beschlossen werden. Gerechnet wird damit, dass die Länder rund ein halbes Jahr benötigen werden, um die Inhalte auch tatsächlich umzusetzen. Die Reform dürfte voraussichtlich im Herbst 2019 spürbar werden.

Der große Haken ist der Vermögenszugriff. Wer Mindestsicherung bezieht, darf nur über 4200 Euro verfügen. Wer ein Auto besitzt und dieses nicht für einen etwaigen Job braucht, muss es theoretisch verkaufen. Hat der Betreffende eine Eigentumswohnung, droht nach einem halben Jahr der Eintrag ins Grundbuch. Findet man wieder Beschäftigung, muss die bezogene Mindestsicherung zurückbezahlt werden, erst dann wird der Eintrag ins Grundbuch gelöscht.

Die Freiheitlichen wollen nun auf den Vermögenszugriff für bestimmte Gruppen verzichten. Zuletzt ließ Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) anklingen, dass es für Alleinerzieherinnen und Pflegebedürftige Ausnahmen geben soll.

In der ÖVP hält man wenig bis gar nichts davon. Denn schon jetzt ist der Vermögenszugriff eine Kann-Bestimmung. Diese soll auch im neuen Grundsatzgesetz verankert werden. Bisher war es so, dass in den Ländern abgewogen wurde, ob ein Eigenheim belastet wird. Oft wurde Kulanz geübt und auf den Grundbucheintrag verzichtet, etwa wenn eine Frau mit Kindern von ihrem Gatten verlassen wurde und weiter im Eigenheim wohnte.

Schon einmal gab es 1990 ein erhöhtes Karenzgeld für Alleinerzieherinnen, 1996 wurde es wieder abgeschafft – argumentiert wurde, dass sich Männer nicht mehr im gemeinsamen Haushalt meldeten, um die höhere Sozialleistung zu erhalten. Die Volkspartei will einem Missbrauch vorbeugen: Man wolle nicht wieder Zahnbürstenkontrollen in den Wohnungen durchführen müssen, um zu sehen, ob jemand alleinerziehend ist.

Sollte der Gesetzestext noch im November vorgelegt werden, müssen sich beide Parteien rasch annähern. Zumindest in einem sind sich ÖVP und FPÖ einig: Die Vermögensgrenze soll angehoben werden. Genannt wurden 5000 Euro.

Die neue Mindestsicherung

In Österreich bezogen 2017 307.853 Personen Mindestsicherung. Sie beträgt 863 Euro.

Die volle Höhe soll nur noch ausgezahlt bekommen, wer über entsprechend gute Deutsch- oder sehr gute Englischkenntnisse verfügt (Niveau B1 bzw. C2). Die Maßnahme zielt auf Flüchtlinge ab – sie sollen ohne Sprachnachweis 300 Euro weniger erhalten.

Wer Kinder hat, soll weniger Geld bekommen, die Zuschläge werden gestaffelt – einzig für Alleinerzieherinnen soll es mehr Geld geben. Eine Alleinerzieherin mit zwei Kindern erhielt bisher 1174 Euro im Monat, künftig sollen es 1383 Euro sein.

