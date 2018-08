Kontroversen um das Gedenken zu "Prager Frühling"

PRAG. Staatspräsident Milos Zeman weigerte sich, am Jahrestag des Einmarsches eine Rede zu halten.

Wird der 21. August in Tschechien zum Tag der "Opfer der Okkupation"? Bild: CIA

Auch nach dem 50. Jahrestag der Niederschlagung des Prager Frühlings gibt es rund um das Gedenken an den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in Tschechien heftige Kontroversen. Die Begehung des Jahrestages habe "alle Fehler und Defekte der tschechischen Gesellschaft schonungslos offengelegt", kritisierte die liberale Tageszeitung "Hospodarske noviny" gestern. Jegliche Würde des Gedenkens an die Opfer der Besatzung sei verloren gegangen.

Grund für die Kritik war die Weigerung von Präsident Milos Zeman, sich an einer der Gedenkveranstaltungen zu beteiligen, sowie das Pfeifkonzert von aufgebrachten Regierungsgegnern bei der Gedenkrede von Premier Andrej Babis, dem vorgeworfen wird, einst mit der kommunistischen Staatssicherheit kollaboriert zu haben.

Weil sich der als russlandfreundlich geltende Zeman nicht äußern wollte, wurde in einem ungewöhnlichen Schritt am Dienstagabend die Rede des slowakischen Präsidenten Andrej Kiska im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen übertragen. Kiska betonte darin die Wichtigkeit der Einbindung Tschechiens und der Slowakei in EU und NATO als "Grundpfeiler unseres Wohlstands und unserer Sicherheit".

Verbaler Schlagabtausch

In Tschechien kam es nach den Gedenkfeierlichkeiten zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen dem Senatsvorsitzenden Milan Stech und dem Sprecher des Staatspräsidenten, Jiri Ovcacek. Stech beschimpfte Ovcacek via Twitter als "Trottel", nachdem dieser sich beschwert hatte, dass die Demonstranten die Rede des sozialdemokratischen Senatspräsidenten im Gegensatz zu jener von Regierungschef Babis (ANO-Partei) nicht mit Pfiffen und Buhrufen gestört hatten. Ovcacek konterte auf die Beleidigung Stechs damit, dass er sich von einem "Kommunisten aus den Jahren 1979 bis 1989 wirklich nicht beleidigen" lasse.

Unterdessen wird in Tschechien darüber diskutiert, den Jahrestag der Niederschlagung des Prager Frühlings als offiziellen Gedenktag in den Kalender einzutragen. Der 21. August solle zum "Tag der Opfer der Okkupation" werden, so der Vorschlag mehrerer Historiker.

