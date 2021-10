Jürgen Penker: Von Linz in die große Eishockeywelt der NHL

Jürgen Penker spricht in der dritten Folge des Eisbrecher-Podcasts...

über das Engagement für die Florida Panthers (ab 1:50 Min.)

über den stressigen NHL-Draft (ab 9:50 Min.)

über das U20-Nationalteam und die A-WM im Dezember (ab 17:00 Min.)

über die Lage bei den Black Wings (ab 24:40 Min.)

unter anderem darüber, warum er gerne eine Schlange wäre (ab 29:55 Min.)

über den Ausgleich zum Berufsalltag (ab 34:10 Min.)

über die große Liebe in Oberösterreich (ab 37:40 Min.)

über seinen Goalie-Fight mit Gert Prohaska (ab 45:10 Min.)

über die besten Spieler, mit oder gegen die er je gespielt hat (ab 53:20 Min.)

Bild: Markus Prinz

