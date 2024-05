014 - Gestärkt durch Konflikte

Die einen gehen Konflikten am liebsten aus dem Weg, die anderen schreiten wagemutig in jede Konfrontation.

Leslie Jäger erklärt, warum gerade jene, die lieber Konflikte vermeiden, erst recht Konflikte provozieren. Sie gibt praktische Werkzeuge in die Hand, wie wir mit guter Kommunikation auf Augenhöhe besser durch Streit- und Konfliktsituationen kommen, wie wir dank Selbstreflexion „Dramapotenzial“ reduzieren können und wie wir am Ende sogar gestärkt und mit besseren Beziehungen aus Streitigkeiten herauskommen können.

In ihrem eigenen Podcast "Mutpropaganda" spricht Leslie Jäger regelmäßig über Themen wie Resilienz, Persönlichkeitsentwicklung und Wege zum Erfolg. Dafür hat sie unter anderem 2023 den OÖN-Digitalpreis "Digitalos" in der Kategorie "Digitale Persönlichkeit" gewonnen.

Bild: ee

Folgt uns in der Podcast-App des Vertrauens und lasst uns gerne Sternchen oder Kommentare da!

- Spotify: https://open.spotify.com/show/4EWzW4Oj1XsvNcLFpU807L

- Deezer: https://www.deezer.com/show/6096465

- Google Podcasts: https://podcasts.google.com/subscribe-by-rss-feed?feed=aHR0cHM6Ly9nZXN1bmQucG9kaWdlZS5pby9mZWVkL21wMw%3D%3D

- Amazon Music: https://music.amazon.de/podcasts/84275b2f-9277-4a50-8c16-df2ee74f7ed3/gesund-und-gl%C3%BCcklich

Feedback, Ideen, Anregungen oder Interesse an Werbepartnerschaften? Schreibt uns doch: podcasts@nachrichten.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper