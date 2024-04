010 - Liebe, Lust und Sex

Psycho- und Paartherapeutin Elisabeth Gatt-Iro gibt Einblicke in die Liebe und in die schönste Nebensache der Welt.

In dieser Folge von "gesund & glücklich" sprechen wir über die Liebe, wie sehr wir sie brauchen und wie eine gute Paarbeziehung eigentlich aussieht. Und wir sprechen auch über die schönste Nebensache der Welt: Über Sexualität und Lust, wie wir sie finden und in langjährigen Beziehungen erhalten. Wie wir Vertrauen im eigenen Körper finden und innigen, lebendigen und lustvollen Sex in unsere Partnerschaft bringen.

