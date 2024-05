Sorge um Xaver Schlager: Ist jetzt die EURO in Gefahr?

Bei dieser Szene werden die Sorgenfalten von Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick mit Blickrichtung EURO tief geworden sein: Mittelfeldmotor Xaver Schlager aus St. Valentin verletzte sich in der deutschen Bundesliga beim 1:1 von RB Leipzig bei der TSG Hoffenheim ohne Fremdeinwirkung (bei einer Drehung).

Das linke Knie dürfte betroffen sein. Immerhin konnte der 26-Jährige, für den in der 16. Minute ÖFB-Kollege Nicolas Seiwald eingewechselt wurde, selbstständig den Platz verlassen. Die Sachsen waren durch Benjamin Sesko in Führung gegangen (38.), Andrej Kramaric glich in Überzahl (Gelb/Rot für Xavi Simons/72.) spät aus (90.).

Nach dem Trainerfiasko geht es für den Zweiten FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr, Puls 24) im Süd-Gipfel beim Dritten VfB Stuttgart weiter. Nach der Absage von Rangnick soll jetzt wieder der Italiener Roberto de Zerbi, der aber kein Deutsch spricht, höher im Kurs stehen. Auch Martin Demichelis, Ex-Spieler der Münchner und mit River Plate erfolgreich, könnte zum Thema werden. Ein Verbleib von Thomas Tuchel, mit dem man sich vor Wochen auf eine Vertragsauflösung mit Saisonende verständigt hat, scheint trotz kryptischer Bemerkungen eher ausgeschlossen.

In der 2. Liga muss St. Pauli die Aufstiegsfeierlichkeiten nach einem 0:1 im Derby beim HSV verschieben. Robert Glatzel traf in der 85. Minute. Trotzdem fiel der Jubel bei den Siegern schaumgebremst aus. Weil Fortuna Düsseldorf Nürnberg 3:1 bezwang, beträgt der Rückstand des HSV auf den Relegationsplatz (3.) zwei Runden vor Schluss unverändert vier Punkte. Das scheint fast nicht aufholbar zu sein.

