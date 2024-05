Klimaschutz schützt auch vor Bränden, Fluten und Katastrophen

Seit 40 Jahren gibt es das Feuerwehrmuseum im historischen Zeughaus in St. Florian. Zum Jubiläum hätte es eigentlich eine Landesausstellung geben sollen. Diese fiel bekanntlich dem Sparstift zum Opfer. Eine Sonderausstellung gibt es trotzdem: "Klima.Wetter.Feuerwehr". Mit dieser Sonderausstellung startet das Feuerwehrmuseum am heutigen Florianitag ins Jubiläumsjahr. "Seit 21. Dezember leisteten rund 9000 Kameradinnen und Kameraden von 600 Feuerwehren mehr als 2100 Einsätze" – das war eine Zeitungsmeldung am 23. Dezember des Vorjahres. Das war vor wenigen Monaten und es war keine Ausnahmeerscheinung. Unwetterereignisse und ihre Intensität nehmen zu und sie wirken sich massiv auf die Arbeit der oberösterreichischen Feuerwehren aus.

Was steckt hinter der Hilfe?

Das Wissen, was hinter der flächendeckenden Hilfe steckt und wie sie funktioniert, ist wichtig, um den Menschen ein Gefühl zu geben, welche Bedeutung die eigene Vorsorge und Vorbeugung im Katastrophenfall hat. "Die Ausstellung beleuchtet nicht die Elementarereignisse, sondern die Menschen, die ausrücken, um Schäden zu beseitigen", sagt Kuratorin Anita Kuisle. Die Sonderausstellung zeigt anhand konkreter Ereignisse der letzten Jahre aus Oberösterreich die Arbeit der Feuerwehr im Umgang mit Starkregen, Hochwasser, Sturm, Hagel, Waldbrand und Schneedruck. Filmausschnitte von Interviews mit Feuerwehrleuten sind ein zentrales Vermittlungselement. Sie berichten von ihren persönlichen Erfahrungen bei Katastropheneinsätzen. Immer wieder werden die Besucher eingeladen, über ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten, ihre Rolle in der Katastrophenvorbeugung und -bewältigung nachzudenken.

Einsatzzahlen verdoppelt

"Die Feuerwehr ist immer dann zur Stelle, wenn sich die Auswirkungen der Klimakrise zeigen. Die Einsatzzahlen haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. Klimaschutz ist also auch Brandschutz, ist Hochwasserschutz und Katastrophenschutz", sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die die Ausstellung gemeinsam mit Landesrat Stefan Kaineder und Feuerwehr-Landesrätin Michaela Langer-Weninger eröffnet. "Wir rüsten unsere Feuerwehren laufend mit Stützpunkt-Geräten aus. Das beginnt dabei, dass nun auch Katastrophenschutzlager und Notstromversorgung in den Feuerwehrhäusern vorgesehen werden, und führt zu Gerätschaften für die Hochwasser- oder Waldbrandbekämpfung", sagt Langer-Weninger. Auch Drohnen oder mobile Treibstofflager werden flächendeckend im Bundesland stationiert. Feuerwehrpräsident und Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer: "Man braucht sich nur die Statistik anzusehen, um zu sehen, dass uns Klima- und Wetterereignisse immer mehr fordern", sagt er. Sein Vorgänger und Ausstellungskoordinator Wolfgang Kronsteiner ergänzt: "Die Ausstellung ist unseren Mitgliedern gewidmet und beschäftigt sich mit den Menschen, die im Einsatz stehen. Sie sind die wichtigste Säule im Katastrophenschutz."

Ausstellung eröffnet

Seit heute ist die Ausstellung für alle Besucher offen. Der Eintritt dazu und in das Feuerwehrmuseum St. Florian ist für die oberösterreichischen Feuerwehrleute, ihre Kinder sowie ihre Partnerinnen und Partner frei.

