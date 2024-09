Geburtstagsparty für das Genussland Oberösterreich

"Sie werden ja so schnell erwachsen“, denkt man als Elternteil immer mal wieder, wenn man den Nachwuchs betrachtet. Vielleicht beschlich auch Josef „Ferdl“ Stockinger am Mittwochabend dieser Gedanke einmal. Da nämlich wurde im Linzer Musiktheater eine Riesenparty gefeiert für eines seiner Kinder: das Genussland Oberösterreich, das er vor 20 Jahren als Landesrat aus der Taufe gehoben hat.

Und die Genussland-Familie feierte mit: angefangen vom „Bacchus“, der verkörpert durch Raimund Stangl inmitten von Gemüse, Obst, Käse und Fleisch liegend das lebendig gewordene Genussland-Logo darstellte, bis hin zu Genussland-Obfrau Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) und Stabstellenleiter Markus Scharner. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) war ebenso unter der Gratulantenschar wie der Sprecher der Wirte in Oberösterreich Thomas Mayr-Stockinger und Konditoren-Bundesinnungsmeister Leo Jindrak. Wie so mancher Partygast war er Genussland-Partner der ersten Stunde. Und als solcher stellte er sich auch mit einer Riesentorte ein. Dass es eine Linzer Torte war, versteht sich von selbst.

Im Mittelpunkt sollten an diesem wieder recht lauen Abend in der Linzer Innenstadt aber andere stehen: Produzentinnen und Produzenten, Genusslandwirte, Vermarktungspartner und das Team hinter den Kulissen. Sie wurden verwöhnt mit Schmankerln in fester und flüssiger Form. Winzersekt von Fruchtveredelung Wurm gab es da, Frizzante von Weinbau Gmeiner, Eschlböck Chardonnay Reserve oder Grünen Veltliner von Schiefermair zum Beispiel. Oder „leichtroda“-Rosé vom „Inviadla Weinbau Költringer“ und Zweigelt von Gmeiner.

Köstliches aus dem Genussland OÖ kam auf den Tisch. Bild: Cityfoto

Das Bier aus Freistadt und vom Raschhofer im Innviertel passte neben Säften auch sehr gut zu den Speisen, die Schülerinnen und Schüler aus der HBLA Elmberg servierten – natürlich alles zusammengestellt aus Produkten des Genusslandes OÖ. Die klassische Brettljause mit Natursauerteigbrot zum Auftakt, Erdäpfelkas inklusive, wurde ergänzt durch veganes Grammelschmalz. Neben einem Duett vom Schwein mit Spitzkraut und Erdäpfelknödel gab es als vegane Alternative gefüllte Paprika mit geschmorter Paradeisersauce und Kräutererdäpfeln.

Schmecken ließen sich diese Köstlichkeiten 300 Gäste und feierten das Geburtstagskind, begleitet von der Band „Most Unlimited“ und charmanter Moderation von Conny Bürgler.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger