In Unterweitersdorf entsteht die größte Ampelkreuzung in Oberösterreich

An Baustellen ist man hier gewöhnt: Seit der Eröffnung der A7-Anschlussstelle in Unterweitersdorf vor etwa 45 Jahren wurde die anschließende Kreuzung der B124 und B125 bereits dreimal umgebaut.Ab kommender Woche ist es wieder so weit – denn der einspurige Kreisverkehr ist seit Jahren hoffnungslos überlastet. Beinahe 20.000 Fahrzeuge fahren täglich in den Kreisel ein. Die Wartezeiten vor der Kreuzung sind ebenso enorm wie der Rückstau.